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Лига чемпионов

​Месси признан автором лучшего гола на групповой стадии Лиги чемпионов

17 Декабря 2021 • 16:07 Комментировать (1)

На официальном сайте УЕФА была размещена информация об итогах голосования за лучший гол, забитый на групповой стадии Лиги чемпионов. Автором лучшего мяча на этой стадии сильнейшего клубного турнира континента был признан Лионель Месси. В игре «ПСЖ» против «Манчестер Сити» Месси придвинулся к штрафной, обыгрался с Килианом Мбаппе, после чего в касание с линии штрафной площади пробил под перекладину. Это был первый гол Месси за «ПСЖ».

Второе место занял гол Тьяго Алькантары в ворота «Порту» - испанец набежал на мяч после отскока и метров с тридцати классно пробил в правый угол. Тройку замкнул гол Роберта Левандовски «ножницами» в ворота «Динамо» в Киеве.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бавария Лионель Месси ПСЖ Тьяго Алькантара Роберт Левандовски
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Комментарии (1)
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alexjaa
17 Декабря 2021 в 16:09
Дайте ему еще один ЗМ авансом,клоуны!
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