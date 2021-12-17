Мбаппе настроен на победу в Лиге чемпионов

Звезда французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассчитывает на триумф в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне. Об этом он поведал во время общения с представителями СМИ.

«Мы должны улучшить свою игру и постараться выиграть этот турнир. «ПСЖ» очень сильно усилился в последние два года, руководство настроено очень решительно. Так что команда обязана оправдать надежды.

Хотелось бы, чтобы этот сезон был успешным. Но без удачи не обойтись. Надеемся на победу в ЛЧ, в клубе все мечтают об этом», - приводит слова нападающего газета Marca.

В 1/8 финала Лиги чемпионов парижскому гранду будет противостоять мадридский «Реал».