​Президент УЕФА прокомментировал конфуз с жеребьёвкой Лиги чемпионов

В начале недели УЕФА оконфузился – из-за технической ошибки результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов были признаны недействительными, и процедуру провели заново. По поводу случившегося высказался глава УЕФА Александер Чеферин.

«Подвело программное обеспечение. Это вина УЕФА. Мы понимаем это. Нельзя сильно полагаться на компьютерные технологии», - сказал Чеферин представителям СМИ, принеся извинения за случившееся.

Матчи плей-офф Лиги чемпионов начнутся в средине февраля. В результате жеребьёвки сформировалось восемь пар, в частности яркая пара «ПСЖ» - «Реал».

Действующим обладателем трофея Лиги чемпионов является «Челси».