​Демирал: «Без Роналду «Манчестер Юнайтед» не вышел бы в плей-офф Лиги чемпионов»

Футболист «Аталанты» Мерих Демирал высказался по поводу Криштиану Роналду, который был его одноклубником в «Ювентусе».

«Между мной и Криштиану существует сильная связь. Он всегда помогал мне, мы часто общаемся через Whatsapp. Он один из лучших людей, которых я встречал в своей жизни.

Я легко могу сказать, что лучше играть в одной команде с Роналду, чем против него. Он всегда имеет значение. Посмотрите, что он сделал в Лиге чемпионов. Без Роналду «Манчестер Юнайтед» не вышел бы в плей-офф», - сказал Демирал La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» занял в своей группе первое место, а «Аталанта» - третье.