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​Демирал: «Без Роналду «Манчестер Юнайтед» не вышел бы в плей-офф Лиги чемпионов»

16 Декабря 2021 • 14:58 Комментировать

Футболист «Аталанты» Мерих Демирал высказался по поводу Криштиану Роналду, который был его одноклубником в «Ювентусе».

«Между мной и Криштиану существует сильная связь. Он всегда помогал мне, мы часто общаемся через Whatsapp. Он один из лучших людей, которых я встречал в своей жизни.

Я легко могу сказать, что лучше играть в одной команде с Роналду, чем против него. Он всегда имеет значение. Посмотрите, что он сделал в Лиге чемпионов. Без Роналду «Манчестер Юнайтед» не вышел бы в плей-офф», - сказал Демирал La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» занял в своей группе первое место, а «Аталанта» - третье.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Мерих Демирал
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