Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Бензема озвучил цель «Реала» в Лиге чемпионов

15 Декабря 2021 • 08:58 Комментировать

Один из лидеров мадридского «Реала» Карим Бензема отреагировал на результаты жеребьевки стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. В соперники «королевскому» клубу достался французский «ПСЖ».

«Реал» обязан играть на победу против любой команды. Мы настроены выиграть Лигу чемпионов. Безусловно, «ПСЖ» - сильный соперник, но мы способных победить эту команду в обоих матчах», - передает слова французского бомбардира RMC Sport.

Первая встреча противостояния состоится 15 февраля следующего года во Франции. Ответный поединок пройдет в Испании 9 марта. Победитель получит путевку в четвертьфинал турнира.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Декабря
08:58 · Лига чемпионов
Бензема озвучил цель «Реала» в Лиге чемпионов
14 Декабря
22:03 · Лига чемпионов
Почеттино: «У «Реала» супертренер и суперфутболисты»
20:59 · Лига чемпионов
Симоне Индзаги: «Вторая жеребьёвка получилась для «Интера» ещё хуже» 3
19:46 · Лига чемпионов
​Месси: «Цель «ПСЖ» - победа в Лиге чемпионов» 5
19:22 · Лига чемпионов
​Уткин объяснил, почему ему жаль, что Месси и Роналду не сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов 1
17:34 · Лига чемпионов
Parimatch: «Бавария» и «ПСЖ» пройдут в 1/4 финала ЛЧ
17:15 · Лига чемпионов
​Раньери рассказал, что нужно «Интеру» для прохода «Ливерпуля» в Лиге чемпионов 1
16:38 · Лига чемпионов
​«Вильярреал» отреагировал на повторную жеребьёвку Лиги чемпионов забавным видео видео
13:18 · Лига чемпионов
Кроос - о жеребьёвке Лиги чемпионов: «Реалу» достался самый сильный соперник из возможных»
12:47 · Лига чемпионов
​«Ливерпуль» вместо «Аякса»: Дзанетти прокомментировал жеребьёвку Лиги чемпионов для «Интера» 1
12:30 · Лига чемпионов
​Аршавин попал на обложку L’Equipe по мотивам конфуза с жеребьёвкой Лиги чемпионов 2 фото
10:46 · Лига чемпионов
Нагельсманн: «Зальцбург» - голодная до побед команда, против них неудобно играть»
10:29 · Лига чемпионов
​Появилось расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
13 Декабря
23:39 · Лига чемпионов
«Когда там начнётся третья жеребьёвка»: Бруну Фернандеш потроллил УЕФА за провальную организацию мероприятия
22:57 · Лига чемпионов
Директор «Реала» раскритиковал УЕФА за решение перетасовать все пары при повторной жеребьёвке Лиги чемпионов 5
Все новости
Рекомендуем
Add this code before the tag: