Бензема озвучил цель «Реала» в Лиге чемпионов

Один из лидеров мадридского «Реала» Карим Бензема отреагировал на результаты жеребьевки стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. В соперники «королевскому» клубу достался французский «ПСЖ».

«Реал» обязан играть на победу против любой команды. Мы настроены выиграть Лигу чемпионов. Безусловно, «ПСЖ» - сильный соперник, но мы способных победить эту команду в обоих матчах», - передает слова французского бомбардира RMC Sport.

Первая встреча противостояния состоится 15 февраля следующего года во Франции. Ответный поединок пройдет в Испании 9 марта. Победитель получит путевку в четвертьфинал турнира.