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Лига чемпионов

Почеттино: «У «Реала» супертренер и суперфутболисты»

14 Декабря 2021 • 22:03 Комментировать

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился мнением о следующем сопернике в Лиге чемпионов, «Реале».

- Будет сложная битва, ведь у соперника супертренер и суперфутболисты, - заявил Почеттино клубным СМИ. - Эта команда привыкла триумфовать в Лиге чемпионов, это команда с богатыми историей и опытом. Встречи запланированы на февраль, и вряд ли стоит основываться на текущей форме команд и оценивать каждого исполнителя по отдельности. Не сомневаюсь, мы подойдем к поединкам наилучшим образом. Я безусловно уверен в своих футболистах. У нас предостаточно качеств, чтобы выиграть единоборство и пройти в следующую стадию. Это цель «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Маурисио Почеттино
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