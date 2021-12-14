Почеттино: «У «Реала» супертренер и суперфутболисты»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино поделился мнением о следующем сопернике в Лиге чемпионов, «Реале».

- Будет сложная битва, ведь у соперника супертренер и суперфутболисты, - заявил Почеттино клубным СМИ. - Эта команда привыкла триумфовать в Лиге чемпионов, это команда с богатыми историей и опытом. Встречи запланированы на февраль, и вряд ли стоит основываться на текущей форме команд и оценивать каждого исполнителя по отдельности. Не сомневаюсь, мы подойдем к поединкам наилучшим образом. Я безусловно уверен в своих футболистах. У нас предостаточно качеств, чтобы выиграть единоборство и пройти в следующую стадию. Это цель «ПСЖ».