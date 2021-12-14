Симоне Индзаги: «Вторая жеребьёвка получилась для «Интера» ещё хуже»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги дал понять, что повторная жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов получилась для команды менее удачной, чем первая.

- Не могу назвать удачной первую жеребьевку, но вторая получилась еще хуже. Мы снова подумаем об этом в феврале, но точно отдадим все силы для победы, - заявил Индзаги на Striscia la Notizia.

Напомним, что «Интер» занял второе место в группе Лиги чемпионов с «Реалом», «Шерифом» и «Шахтёром» и был несеяным. Сначала «Интеру» попал в соперники «Аякс», а во второй раз «Ливерпуль», который, как и голландцы, выиграл все матчи в Лиге чемпионов.