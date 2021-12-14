​Месси: «Цель «ПСЖ» - победа в Лиге чемпионов»

Звёздный форвард «ПСЖ» Лионель Месси дал комментарий по поводу цели команды в Лиге чемпионов.

«Цель «ПСЖ» - победа в Лиге чемпионов. Это особое соревнования для всех великих команд», - слова Месси приводит Marca.

Напомним, что в 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» ждёт двухматчевое противостояние с «Реалом».

Также аргентинский футболист высказался по поводу периода адаптации, который понадобился ему в Париже.

«Это были серьёзные перемены, потому что мы долгое время жили в одном месте. Было непросто, но мы хорошо живём в прекрасном городе, а я играю в одной из лучших команд в мире», - сказал Месси.