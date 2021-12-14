​Уткин объяснил, почему ему жаль, что Месси и Роналду не сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов

По итогам первой жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов друг на друга вышли «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». Впрочем, из-за технической ошибки процедуру пришлось повторять, и команды Лионеля Месси и Криштиану Роналду друг на друга уже не попали.

Журналисту Василию Уткину жаль, что «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» не пересекутся на ближайшей стадии сильнейшего клубного турнира континента. Известный комментатор объяснил свою позицию.

«Матч решил бы Мбаппе. Или кто-то ещё из молодых (Гринвуд?) Это бы сделало явной смену эпохи», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Отметим, что «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет с «Реалом», а «Манчестер Юнайтед» - с «Атлетико».