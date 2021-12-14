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Лига чемпионов

​Раньери рассказал, что нужно «Интеру» для прохода «Ливерпуля» в Лиге чемпионов

14 Декабря 2021 • 17:15 Комментировать

Жребий свёл «Интер» и «Ливерпуль» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Фаворитом дуэли считается английская команда, но у действующих чемпионов Италии тоже есть шансы. Итальянский тренер Клаудио Раньери рассказал, что нужно «нерадзурри» для успеха.

«Во-первых, «Интеру» нужно в обоих матчах быть решительным и не иметь комплекса неполноценности. Во-вторых, «Интеру» нужно ограничить количество ошибок. В играх против топ-клубов ошибки могут иметь решающее значение», - цитирует Раньери La Gazzetta dello Sport.

«Если вы позволите атмосфере «Энфилде» прокинуть в вас, вы далеко не уедете», - предостерёг Раньери «Интер».

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Интер Милан Ливерпуль Клаудио Раньери
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