​Раньери рассказал, что нужно «Интеру» для прохода «Ливерпуля» в Лиге чемпионов

Жребий свёл «Интер» и «Ливерпуль» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Фаворитом дуэли считается английская команда, но у действующих чемпионов Италии тоже есть шансы. Итальянский тренер Клаудио Раньери рассказал, что нужно «нерадзурри» для успеха.

«Во-первых, «Интеру» нужно в обоих матчах быть решительным и не иметь комплекса неполноценности. Во-вторых, «Интеру» нужно ограничить количество ошибок. В играх против топ-клубов ошибки могут иметь решающее значение», - цитирует Раньери La Gazzetta dello Sport.

«Если вы позволите атмосфере «Энфилде» прокинуть в вас, вы далеко не уедете», - предостерёг Раньери «Интер».