«Вильярреал» разместил в социальных сетях забавное видео, отреагировав на повторную жеребьёвку 1/8 финала Лиги чемпионов. Процедуру, как известно, пришлось повторять из-за грубой технической ошибки.

«Вильярреалу» сначала попал «Манчестер Сити», но по итогам повторной процедуры соперником «подводников» стал «Ювентус». На видео «Вильярреал» представил ситуацию так, будто «Ювентус» крадёт невесту у «Манчестер Сити».

