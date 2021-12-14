Кроос - о жеребьёвке Лиги чемпионов: «Реалу» достался самый сильный соперник из возможных»

Один из ведущих игроков средней линии мадридского «Реала» Тони Кроос прокомментировал результаты жеребьевки стадии плей-офф Лиги чемпионов. В соперники «королевскому» клубу достался французский «ПСЖ».

«Интересно противостоять такому мощному сопернику. «ПСЖ» - самая сильная команда, которая могла нам выпасть. Но именно ради этого мы и выходим на поле, нужно соревноваться с лучшими. С нетерпением жду этой встречи», - цитирует немецкого полузащитника AS.

Первая игра между парижанами и мадридцами состоится во Франции 15 февраля. Ответный поединок соперники проведут на «Сантьяго Бернабеу» 9 марта.