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Лига чемпионов

​Аршавин попал на обложку L’Equipe по мотивам конфуза с жеребьёвкой Лиги чемпионов фото

14 Декабря 2021 • 12:30 Комментировать (2)

Жеребьёвку 1/8 финала Лиги чемпионов пришлось проводить заново. Этому поспособствовала серия технических ошибок от УЕФА. Первая из них вскрылась, когда Андрей Аршавин достал шарик с названием клуба «Манчестер Юнайтед», когда определялся соперник «Вильярреала». При этом команды не могли сыграть на этой стадии, поскольку противостояли друг другу в группе.

Андрей Аршавин попал на обложку нового выпуска французской газеты L’Equipe по мотивам конфуза на понедельничной жеребьёвке.  

Ранее УЕФА опубликовал расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, которые пройдут в феврале-марте следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
sergokopa17
14 Декабря 2021 в 13:11
там шары подогретые были, все заранее спланировали) Аршавин не в курсе просто был) спалил их
overkill666
14 Декабря 2021 в 12:55
ну, хоть так на обложку спортивного журнала попал. Кержаков, например, в свое вермя только ухом попал на обложку Esquire...
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