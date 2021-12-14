Жеребьёвку 1/8 финала Лиги чемпионов пришлось проводить заново. Этому поспособствовала серия технических ошибок от УЕФА. Первая из них вскрылась, когда Андрей Аршавин достал шарик с названием клуба «Манчестер Юнайтед», когда определялся соперник «Вильярреала». При этом команды не могли сыграть на этой стадии, поскольку противостояли друг другу в группе.

Андрей Аршавин попал на обложку нового выпуска французской газеты L’Equipe по мотивам конфуза на понедельничной жеребьёвке.

Ранее УЕФА опубликовал расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, которые пройдут в феврале-марте следующего года.