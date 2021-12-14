​Появилось расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

Со второй попытки УЕФА удалось провести процедуру жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов без ошибок, образовав восемь пар. На официальном сайте УЕФА было опубликовано расписание матчей ближайшей стадии плей-офф.

Во вторник, 15 февраля, «ПСЖ» сыграет против «Реала», а «Спортинг» - против «Манчестер Сити». На следующий день пройдут матчи «Интер» - «Ливерпуль» и «Ред Булл Зальцбург» - «Бавария».

22 февраля будут играть «Вильярреал» и «Ювентус», а также «Челси» и «Лилль». А 23 февраля «Атлетико» сразится с «Манчестер Юнайтед», а «Бенфика» - с «Аяксом».

Ответные поединки пройдут 8, 9, 15 и 16 марта. Пары матчей будут такими же, только команды, которые играли во вторник, на этот раз будут играть в среду, и наоборот.

Все матчи 1/8 финала Лиги чемпионов будут начинаться в 23:00 по московскому времени.