«Когда там начнётся третья жеребьёвка»: Бруну Фернандеш потроллил УЕФА за провальную организацию мероприятия

Многие остались недовольны форс-мажором, случившемся во время первой попытки определить все пары 1/8 финала Лиги чемпионов – организаторы допустили пару грубых ошибок, из-за чего УЕФА принял решение повторно провести процедуру. Правда, остались и те, кто к произошедшему инциденту отнеслись с юмором.

Одним из таковых является полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш. Футболист у себя в «Твиттере» спросил, на когда запланирована третья часть жеребьевки, прикрепив эмодзи с поп-корном.

Веселое настроение игрока вполне объяснимо – вместо «ПСЖ» манкунианцам теперь предстоит встретиться с мадридским «Атлетико», который только лишь в последнем туре группового этапа обеспечил себе место в плей-офф.

What time is the 3rd round of the draw? https://t.co/7vigGbYMKF