Директор «Реала» раскритиковал УЕФА за решение перетасовать все пары при повторной жеребьёвке Лиги чемпионов

Директор мадридского «Реала» Эмилио Бутрагеньо отреагировал на решение УЕФА заново провести жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов в связи с грубыми ошибками при первой попытке. В клубе считают, что повторная процедура не должна была затронуть те пары, которые были определены до момента нарушения регламента. Таким образом, «сливочным» в соперники досталась бы «Бенфика», а не «ПСЖ».

«Не могу понять этого. Удивительно и прискорбно, что все прошло в подобном формате. В любом случае, с нетерпением ждем наших матчей. Сделаем все возможное, чтобы выйти в четвертьфинал. Осознаем, насколько серьезный соперник нам попался», - приводит слова Бутрагеньо Marca.