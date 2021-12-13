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Лига чемпионов

Директор «Реала» раскритиковал УЕФА за решение перетасовать все пары при повторной жеребьёвке Лиги чемпионов

13 Декабря 2021 • 22:57 Комментировать (2)

Директор мадридского «Реала» Эмилио Бутрагеньо отреагировал на решение УЕФА заново провести жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов в связи с грубыми ошибками при первой попытке. В клубе считают, что повторная процедура не должна была затронуть те пары, которые были определены до момента нарушения регламента. Таким образом, «сливочным» в соперники досталась бы «Бенфика», а не «ПСЖ».

«Не могу понять этого. Удивительно и прискорбно, что все прошло в подобном формате. В любом случае, с нетерпением ждем наших матчей. Сделаем все возможное, чтобы выйти в четвертьфинал. Осознаем, насколько серьезный соперник нам попался», - приводит слова Бутрагеньо Marca.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Эмилио Бутрагеньо Жеребьёвка Лиги Чемпионов
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
13 Декабря 2021 в 23:34
Галактикос, вы отса...те. ... А-ха-ха-ха...
id152079006
13 Декабря 2021 в 23:14
Никогда не любил Реал, как и испанский футбол в целом, но выходит, что в первый раз в жизни буду за них болеть :))) Сливочные, порвите карлика & Co. на мелкие кусочки!!!
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