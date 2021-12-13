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Лига чемпионов

«Таков путь «Ливерпуля»: Клопп отреагировал на результаты жеребьёвки Лиги чемпионов

13 Декабря 2021 • 22:24 Комментировать (2)

Со второй попытки УЕФА все же удалось безошибочно провести жеребьёвку 1/8 финала Лиги чемпионов. По ее результатам «Ливерпулю» в соперники достался миланский «Интер», а главный тренер мерсисайдцев назвал данную пару «настоящей лигочемпионовской дуэлью».

«Да, это правильно, что жребий провели еще раз. Я об этом подумал сразу в тот момент, когда случилась ошибка. Наш оппонент? Таков путь «Ливерпуля», легко никогда не бывает. Конечно, «Интер» - сильный коллектив, чемпион Италии. Все возможно, будем пытаться. С нетерпением жду этого противостояния», - рассказал немецкий специалист в интервью пресс-службе клуба.

Напомним, что в прошлом году «Ливерпуль» остановился на стадии четвертьфинала, уступив мадридскому «Реалу».  

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ливерпуль Юрген Клопп
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
biz_plan
13 Декабря 2021 в 23:21
Споткнуться можно о любую команду. В этом году сколько уже необязательных ничьих было, а Вест Хэму вообще проиграли. Настраиваться нужно, готовиться к сопернику, ну и желательно без массовых травм и болезней.
Куляба
13 Декабря 2021 в 22:42
таков путь Ливерпуль ???? мож ЛиверпуЛЯ ?
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