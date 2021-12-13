«Таков путь «Ливерпуля»: Клопп отреагировал на результаты жеребьёвки Лиги чемпионов

Со второй попытки УЕФА все же удалось безошибочно провести жеребьёвку 1/8 финала Лиги чемпионов. По ее результатам «Ливерпулю» в соперники достался миланский «Интер», а главный тренер мерсисайдцев назвал данную пару «настоящей лигочемпионовской дуэлью».

«Да, это правильно, что жребий провели еще раз. Я об этом подумал сразу в тот момент, когда случилась ошибка. Наш оппонент? Таков путь «Ливерпуля», легко никогда не бывает. Конечно, «Интер» - сильный коллектив, чемпион Италии. Все возможно, будем пытаться. С нетерпением жду этого противостояния», - рассказал немецкий специалист в интервью пресс-службе клуба.

Напомним, что в прошлом году «Ливерпуль» остановился на стадии четвертьфинала, уступив мадридскому «Реалу».