Рамос – о будущем противостоянии с «Реалом»: «Хотел бы сыграть против другой команды»

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос поделился своими впечатлениями от результатов жеребьёвки первой стадии плей-офф Лиги чемпионов. Напомним, что УЕФА пришлось повторять процедуру из-за допущенных грубых нарушений регламента – теперь парижанам предстоит сразиться с «Реалом».

Бывший футболист «сливочных» признался, что считал данный жребий самым неподходящим для себя. «Такова судьба, увы. Конечно, я хотел сыграть с кем-то другим, а не с «Реалом». Я очень привязан к этой команде, но сейчас уже ничего не изменить. Попытаюсь помочь своим нынешним партнерам пройти дальше», - рассказал Рамос в диалоге с журналистом Серхио Киранте.

Уточним, что на данный момент испанец провел за «ПСЖ» лишь один официальный поединок – он все никак не может вернуть свои оптимальные физические кондиции.