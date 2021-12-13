Аршавин иронично высказался о конфузе на жеребьёвке Лиги чемпионов

Андрей Аршавин стал одним из главных действующих лиц во время сегодняшнего конфуза на жеребьёвке 1/8 финала Лиги чемпионов. Амбассадор питерского финала текущего розыгрыша турнира достал из корзины шарик «Манчестер Юнайтед», который ошибочно попал туда. С этого началась путаница в проведении процедуры, из-за чего УЕФА позже принял решение повторно провести жребий.

После удачной второй попытки Аршавин у себя в «Инстаграме» опубликовал пост, пошутив насчет сложившейся ситуации. «Рад был выйти во второй раз. Надеюсь, это последний на сегодня», - иронично подписал фотографию россиянин.

Напомним, что решаться на радикальные меры УЕФА заставила реакция некоторых клубов, которые указали на серьезное нарушение регламента. Этот случай стал уникальным за всю историю проведения соревнования.