Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Аршавин иронично высказался о конфузе на жеребьёвке Лиги чемпионов

13 Декабря 2021 • 20:40 Комментировать

Андрей Аршавин стал одним из главных действующих лиц во время сегодняшнего конфуза на жеребьёвке 1/8 финала Лиги чемпионов. Амбассадор питерского финала текущего розыгрыша турнира достал из корзины шарик «Манчестер Юнайтед», который ошибочно попал туда. С этого началась путаница в проведении процедуры, из-за чего УЕФА позже принял решение повторно провести жребий.

После удачной второй попытки Аршавин у себя в «Инстаграме» опубликовал пост, пошутив насчет сложившейся ситуации. «Рад был выйти во второй раз. Надеюсь, это последний на сегодня», - иронично подписал фотографию россиянин.

Напомним, что решаться на радикальные меры УЕФА заставила реакция некоторых клубов, которые указали на серьезное нарушение регламента. Этот случай стал уникальным за всю историю проведения соревнования.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Жеребьёвка Лиги Чемпионов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Декабря
21:00 · Лига чемпионов
Рамос – о будущем противостоянии с «Реалом»: «Хотел бы сыграть против другой команды»
20:40 · Лига чемпионов
Аршавин иронично высказался о конфузе на жеребьёвке Лиги чемпионов
20:16 · Лига чемпионов
«Манчестер Юнайтед» не настаивал на повторной жеребьёвке 1/8 финала Лиги чемпионов
18:40 · Лига чемпионов
​В «Реале» считают скандалом ситуацию с жеребьёвкой Лиги чемпионов 6
18:01 · Лига чемпионов
​Уткин сравнил повторную жеребьёвку Лиги чемпионов с работой ВАР
17:45 · Лига чемпионов
​Представлен мяч финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге фото
17:28 · Лига чемпионов
«Реал» и «Интер» грустят, «Атлетико» и «Аякс» - радуются: как изменились пары 1/8 финала Лиги чемпионов 4
17:16 · Лига чемпионов
​Месси не сыграет против Роналду в 1/8 финала Лиги чемпионов
17:01 · Лига чемпионов
Гвардиола высказался по поводу повторной жеребьёвки Лиги чемпионов
16:27 · Лига чемпионов
​Уткин: «Стоило за шары взяться Аршавину…» 4
16:11 · Лига чемпионов
​Вероятность ошибки Аршавина при жеребьёвке Лиги чемпионов составляла 14% 2
14:34 · Лига чемпионов
​УЕФА допустил ошибку при жеребьёвке Лиги чемпионов 4
11 Декабря
09:12 · Лига чемпионов
Малком попал в топ-10 лучших футболистов Лиги чемпионов по заработанным фолам
09:04 · Лига чемпионов
WhoScored: Левандовски и Марез - в символической сборной группового этапа Лиги чемпионов 1
10 Декабря
18:16 · Лига чемпионов
​Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов 2
Все новости
Рекомендуем