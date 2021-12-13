«Манчестер Юнайтед» не настаивал на повторной жеребьёвке 1/8 финала Лиги чемпионов

В понедельник на весь футбольный мир прогремел очередной скандал – жеребьёвка первой стадии плей-офф Лиги чемпионов прошло с серьёзными ошибками, из-за чего процедуру пришлось повторить. Дело в том, что при определении соперника для мадридского «Атлетико» в корзине не оказалось шарика с «Манчестер Юнайтед».

Однако, манкунианцы не настаивали на повторном жребии, об этом сообщает британская пресса. По информации BBC, клуб просто принял выжидающую позицию, не обращаясь с требованиями к УЕФА. При этом, инициаторами аннулирования результатов первой жеребьёвки стали испанские команды, «Атлетико» и «Вильярреал».

Также добавим, что решением УЕФА остался недоволен «Реал» - «сливочные» предлагали не тасовать те пары, которые были составлены до момента случившегося форс-мажора. По итогу, мадридцы получили в оппоненты «ПСЖ» вместо «Бенфики».