​В «Реале» считают скандалом ситуацию с жеребьёвкой Лиги чемпионов

Техническая ошибка привела к тому, что жеребьёвка Лиги чемпионов была проведена заново. «Реалу» изначально досталась «Бенфика», но по итогам второй процедуры соперником мадридцев стал «ПСЖ».

Как сообщает Goal.com, в «Реале» такую ситуацию считают скандалом. В клубе придерживаются мнения, что их пару с «Бенфикой» следовало оставить, потому что она сформировалась первой, ещё до технических ошибок.

Ситуация может ещё сильнее испортить отношения «Реала» и УЕФА. Мадридский клуб, напомним, до сих пор поддерживает Суперлигу. Президент «Реала» Флорентино Перес уверен, что проект ещё можно реализовать.