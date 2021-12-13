​Уткин сравнил повторную жеребьёвку Лиги чемпионов с работой ВАР

Журналист Василий Уткин провёл интересную параллель между ситуацией с жеребьёвкой Лиги чемпионов и работой системы ВАР.

Как известно, жеребьёвка 1/8 финала сильнейшего клубного турнира континента прошла заново, поскольку в первом случае была допущена грубая техническая ошибка.

Уткин считает, что ситуация с повторной жеребьёвкой похожа на ситуацию, когда ВАР вмешивается в игру.

«Все запереживали. Кто-то ликует, кто-то плачет… Потом такая пауза! И - всё по-другому. И все эмоции заново», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Окончательные результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов ждут вас в нашей новости.