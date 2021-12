В конце мая в Санкт-Петербурге пройдёт финальный матч Лиги чемпионов сезона 2021/2022. В понедельник ещё до жеребьёвок 1/8 финала был представлен мяч, которым команды сыграют в финале на «Газпром Арене».

Мяч от компании Adidas получился ярким – он сочетает в себе целый ряд цветов и оттенков. УЕФА отмечает, что вдохновением для такого дизайна послужили белые ночи Санкт-Петербурга.

Where new stories start



Introducing the official @adidasfootball match ball for the 2021/22 knockout stage!



Inspired by the starless White Nights of St. Petersburg summers #UCL pic.twitter.com/aYn4dc2AqO