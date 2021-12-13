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Лига чемпионов

«Реал» и «Интер» грустят, «Атлетико» и «Аякс» - радуются: как изменились пары 1/8 финала Лиги чемпионов

13 Декабря 2021 • 17:28 Комментировать (3)

Из-за грубой технической ошибки УЕФА пришлось повторять процедуру жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов. По итогам повторной церемонии совпала только одна пара – «Челси» и «Лилль» снова попали друг на друга.

«Бенфике» и «Аяксу» повезло. Они вышли друг на друга, хотя изначально должны были сыграть с «Реалом» и «Интером» соответственно.

А вот «Реалу» и «Интеру», напротив, не повезло. Вместо «Бенфики» и «Аякса» они получили «ПСЖ» и «Ливерпуль» соответственно.

«Бавария» вместо «Атлетико» сыграет с «Ред Булл Зальцбургом», чему может радоваться. Австрийцы изначально попадали на «Ливерпуль», так что для них мало что изменилось. 

«Атлетико» сыграет не с «Баварией», а с «Манчестер Юнайтед», что в Мадриде наверняка оценивают положительно.

«Ювентус» и «Манчестер Сити» по итогам повторной жеребьёвки поменялись соперниками. Туринцы сыграют с «Вильярреалом», а манкунианцы – со «Спортингом».   

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Лилль ПСЖ
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Juventini83
13 Декабря 2021 в 17:47
Надеюсь эту помойку мадридскую Париж вынесет. Времена Переса который всё и всех покупал прошли.
Артур Измаилов
13 Декабря 2021 в 18:11
переЦ покупал все и всех а в Серию Б отправили позорный блюВантус )))
NOBODY
13 Декабря 2021 в 17:34
а я рад, что РЕал на ПСЖ попал, этой помойке надо отомстить за прошлую лигу,и это помойке не повезло, а не Реалу, который должен любого соперника обыгрывать, если хочет завоевывать ЛЧ и быть сильнейшим клубом, вот так
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