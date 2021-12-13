«Реал» и «Интер» грустят, «Атлетико» и «Аякс» - радуются: как изменились пары 1/8 финала Лиги чемпионов

Из-за грубой технической ошибки УЕФА пришлось повторять процедуру жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов. По итогам повторной церемонии совпала только одна пара – «Челси» и «Лилль» снова попали друг на друга.

«Бенфике» и «Аяксу» повезло. Они вышли друг на друга, хотя изначально должны были сыграть с «Реалом» и «Интером» соответственно.

А вот «Реалу» и «Интеру», напротив, не повезло. Вместо «Бенфики» и «Аякса» они получили «ПСЖ» и «Ливерпуль» соответственно.

«Бавария» вместо «Атлетико» сыграет с «Ред Булл Зальцбургом», чему может радоваться. Австрийцы изначально попадали на «Ливерпуль», так что для них мало что изменилось.

«Атлетико» сыграет не с «Баварией», а с «Манчестер Юнайтед», что в Мадриде наверняка оценивают положительно.

«Ювентус» и «Манчестер Сити» по итогам повторной жеребьёвки поменялись соперниками. Туринцы сыграют с «Вильярреалом», а манкунианцы – со «Спортингом».