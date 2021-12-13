«ПСЖ» против «Реала»: результаты повторной жеребьёвки Лиги чемпионов

Жеребьёвка Лиги чемпионов обернулась громким скандалом с техническими ошибками, из-за которых процедуру пришлось повторять.
Повторная жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов состоялась в Ньоне спустя три часа после изначальной и уже завершилась. По её итогам были сформированы следующие пары команд.
«Ред Булл Зальцбург» сыграет против «Баварии», лиссабонский «Спортинг» - против «Манчестер Сити», «Бенфика» - против «Аякса», «Челси» - против «Лилля».
«Атлетико» будет противостоять «Манчестер Юнайтед», «Вильярреал» сразится с «Ювентусом», «Интер» пересечётся с «Ливерпулем», а «ПСЖ» сыграет с «Реалом».
Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 15, 16, 22 и 23 февраля. Ответные поединки запланированы на 8, 9, 15 и 16 марта.
Надеюсь Реал унизит ПСЖ. Только вот теперь возникает вопрос о переходе Мбаппе в Реал сейчас?
У Юве могут быть большие проблемы с выходом в 1/4, если ничего не поменяют в своей игре!
МС повезло с жеребьем!
Аякс Бенфика прям матч уровня ЛЕ)
Верю в то, что Лилль создаст большие проблемы Челси)
Индзаги жаль сразу под каток попадают в 1/8, но если пройдет Клоппа, то будет крут!
АТМ МЮ будут шахматы с минимальным счетов, возможно, даже с серией пенальти!
Баварию можно поздравить с выходом в 1/4.
Жду в 1/4 Бенфику ))
ПС. Кубок конечно ложка дегтя