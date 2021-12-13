«ПСЖ» против «Реала»: результаты повторной жеребьёвки Лиги чемпионов

Жеребьёвка Лиги чемпионов обернулась громким скандалом с техническими ошибками, из-за которых процедуру пришлось повторять.

Повторная жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов состоялась в Ньоне спустя три часа после изначальной и уже завершилась. По её итогам были сформированы следующие пары команд.

«Ред Булл Зальцбург» сыграет против «Баварии», лиссабонский «Спортинг» - против «Манчестер Сити», «Бенфика» - против «Аякса», «Челси» - против «Лилля».

«Атлетико» будет противостоять «Манчестер Юнайтед», «Вильярреал» сразится с «Ювентусом», «Интер» пересечётся с «Ливерпулем», а «ПСЖ» сыграет с «Реалом».

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 15, 16, 22 и 23 февраля. Ответные поединки запланированы на 8, 9, 15 и 16 марта.