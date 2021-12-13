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Лига чемпионов

«ПСЖ» против «Реала»: результаты повторной жеребьёвки Лиги чемпионов

13 Декабря 2021 • 17:16 Комментировать (22)

Жеребьёвка Лиги чемпионов обернулась громким скандалом с техническими ошибками, из-за которых процедуру пришлось повторять.

Повторная жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов состоялась в Ньоне спустя три часа после изначальной и уже завершилась. По её итогам были сформированы следующие пары команд.

«Ред Булл Зальцбург» сыграет против «Баварии», лиссабонский «Спортинг» - против «Манчестер Сити», «Бенфика» - против «Аякса», «Челси» - против «Лилля».

«Атлетико» будет противостоять «Манчестер Юнайтед», «Вильярреал» сразится с «Ювентусом», «Интер» пересечётся с «Ливерпулем», а «ПСЖ» сыграет с «Реалом».

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 15, 16, 22 и 23 февраля. Ответные поединки запланированы на 8, 9, 15 и 16 марта.

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Реал Мадрид Интер Милан Бенфика Челси Ливерпуль Аякс Ювентус Бавария Атлетико Мадрид Лилль Вильярреал Манчестер Сити Манчестер Юнайтед ПСЖ Спортинг Лиссабон Ред Булл Зальцбург
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Комментарии (22)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
13 Декабря 2021 в 18:21
Гелевый не захотел вручать свою майку Месси в Париже... Значит вручит ее Симеоне... А тот в ответ подержится за я.. ца... А-ха-ха-ха...
Артур Измаилов
13 Декабря 2021 в 18:08
недоклубу шити второй раз подряд слабый соперник
Артур Измаилов
13 Декабря 2021 в 18:07
цЫрк
Spirit
13 Декабря 2021 в 17:45
Этот вариант менее интересный! Жаль битву гелевого и хоббита отменили)))
Надеюсь Реал унизит ПСЖ. Только вот теперь возникает вопрос о переходе Мбаппе в Реал сейчас?
У Юве могут быть большие проблемы с выходом в 1/4, если ничего не поменяют в своей игре!
МС повезло с жеребьем!
Аякс Бенфика прям матч уровня ЛЕ)
Верю в то, что Лилль создаст большие проблемы Челси)
Индзаги жаль сразу под каток попадают в 1/8, но если пройдет Клоппа, то будет крут!
АТМ МЮ будут шахматы с минимальным счетов, возможно, даже с серией пенальти!
Баварию можно поздравить с выходом в 1/4.
ARTUR
13 Декабря 2021 в 17:35
Мои фавориты в этом ЛЧ это Ливерпуль и Бавария , темная лошадка ПСЖ ,совсем не понятно на что способна эта команда .
ARTUR
13 Декабря 2021 в 17:32
Псж -Реал ,конечно крутяк ,вывеска достойная финала .Хотя то что Реал лидер сегодняшней Ла лиги это говорит лишь о том насколько она ослабла , при никакушей игре они очень уверенно лидируют ,иак что тут собрались два лидера ,на фоне своих слабых соперников по чемпионатам
Underdog !
13 Декабря 2021 в 17:37
Не соглашусь. Папа Карло ещё ого-го))) и это большое подспорье в игре с ПСЖ
ARTUR
13 Декабря 2021 в 17:38
Очень крутая игра будет по любому ))
Underdog !
13 Декабря 2021 в 17:43
Что по вывеске,что по содержанию
ARTUR
13 Декабря 2021 в 17:44
Однозначно
fireland
13 Декабря 2021 в 17:28
Спасибо Абраму за Лилль
Underdog !
13 Декабря 2021 в 17:35
Уже лет десять такое ощущение,что душу дьяволу он продал)))) сразу после московского финала)))
fireland
13 Декабря 2021 в 17:45
Ну это за прошлый год. Когда с первого места, попал самый неудобный соперник - Атлетико.
Жду в 1/4 Бенфику ))
Underdog !
13 Декабря 2021 в 17:54
Вам бы ещё на прошлый год жаловаться))))
ПС. Кубок конечно ложка дегтя
ARTUR
13 Декабря 2021 в 17:25
Очень классные пары ))
Misha_diablo_football
13 Декабря 2021 в 17:24
Как говориться Абрамович заплатил за всё))... МЮ, Ливерпулю, Ювентусу и ПСЖ очень не сладко будет... В остальных парах всё более или менее понятно. Хотя кто знает к весне может случиться всякое...
ARTUR
13 Декабря 2021 в 17:26
Мне кажется что Ливерпуль легко пройдет Интер
Misha_diablo_football
13 Декабря 2021 в 17:31
время покажет...
Underdog !
13 Декабря 2021 в 17:22
А Челси то каков)))))
fireland
13 Декабря 2021 в 17:28
Я же говорю, Тухель гений, мудро слил Зениту ))))
Underdog !
13 Декабря 2021 в 17:34
Лотарею купи))) у тебя есть все шансы)))
Underdog !
13 Декабря 2021 в 17:21
Ждём протеста Алекса72
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