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Лига чемпионов

​Месси не сыграет против Роналду в 1/8 финала Лиги чемпионов

13 Декабря 2021 • 17:16 Комментировать
После жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов все стали предвкушать противостояние Лионеля Месси и Криштиану Роналду, ведь «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» попали друг на друга. Тем не менее, эта дуэль на первой стадии плей-офф не состоится. Из-за технической ошибки в ходе жеребьёвки были допущены грубые ошибки, которые повлияли на результат. Жеребьёвку пришлось проводить заново, и «ПСЖ» с «Манчестер Юнайтед» уже друг на друга не попали.

«ПСЖ» с Лионелем Месси сыграет против «Реала», а «Манчестер Юнайтед» с Криштиану Роналду сразится с «Атлетико»,

Матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут в феврале и марте.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Манчестер Юнайтед ПСЖ
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