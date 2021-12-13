Гвардиола высказался по поводу повторной жеребьёвки Лиги чемпионов

Из-за технической ошибки жеребьёвка Лиги чемпионов будет проведена заново. «Манчестер Сити» теперь может достаться не «Вильярреал», а какой-то другой соперник. О ситуации высказался главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

«Думаю, это справедливо. Была допущена ошибка. Футболисты и тренеры допускают ошибки, а иногда это случается и с УЕФА. Подождём.

Думаю, повторная жеребьёвка имеет смысл. Кто-то говорит, что здесь лучше получить одну команду вместо другой, но в плей-офф Лиги чемпионов все соперники сильны», - слова Гвардиолы приводятся на страничке «Манчестер Сити» в «Твиттере».