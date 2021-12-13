Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

​Уткин: «Стоило за шары взяться Аршавину…»

13 Декабря 2021 • 16:27 Комментировать (2)

Известный журналист Василий Уткин высказался по поводу ситуации с жеребьёвкой Лиги чемпионов. Из-за технической ошибки, повлиявшей на результат, процедуру проведут заново.

Напомним, что Андрей Аршавин в соперники «Вильярреалу» вытянул шарик с «Манчестер Юнайтед». Команды не могли пересечься, поскольку играли на групповой стадии.

«И вот стоило взяться за шары Андрею Аршавину… Ну что - раскатали губы, «ПСЖ» против «МЮ». Месси против Роналду? Ждали уже? А ваши ожидания - это ваши проблемы! (с)» - написал Уткин в телеграм-канале, вспоминая известную цитату Аршавина.

Стоит сказать, что Андрей Аршавин не виноват, ведь шары в корзины кладёт один из представителей УЕФА. В Союзе сообщили, что сотрудника подвело программное обеспечение, дающее подсказки.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Василий Уткин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
id152079006
13 Декабря 2021 в 17:43
Конечно, чипсоед в произошедшем не виноват, но он виноват, товарищи! Так Ливерпуль играл бы со скромным Зальцбургом, а теперь будет играть с крайне неприятным Интером.
Zenituwka
13 Декабря 2021 в 16:30
Ну Аршавин не Дзюба, шары виртуозно гонять не умеет:)
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Декабря
18:40 · Лига чемпионов
​В «Реале» считают скандалом ситуацию с жеребьёвкой Лиги чемпионов
18:01 · Лига чемпионов
​Уткин сравнил повторную жеребьёвку Лиги чемпионов с работой ВАР
17:45 · Лига чемпионов
​Представлен мяч финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге фото
17:28 · Лига чемпионов
«Реал» и «Интер» грустят, «Атлетико» и «Аякс» - радуются: как изменились пары 1/8 финала Лиги чемпионов 3
17:16 · Лига чемпионов
​Месси не сыграет против Роналду в 1/8 финала Лиги чемпионов
17:01 · Лига чемпионов
Гвардиола высказался по поводу повторной жеребьёвки Лиги чемпионов
16:27 · Лига чемпионов
​Уткин: «Стоило за шары взяться Аршавину…» 2
16:11 · Лига чемпионов
​Вероятность ошибки Аршавина при жеребьёвке Лиги чемпионов составляла 14% 2
14:34 · Лига чемпионов
​УЕФА допустил ошибку при жеребьёвке Лиги чемпионов 3
11 Декабря
09:12 · Лига чемпионов
Малком попал в топ-10 лучших футболистов Лиги чемпионов по заработанным фолам
09:04 · Лига чемпионов
WhoScored: Левандовски и Марез - в символической сборной группового этапа Лиги чемпионов 1
10 Декабря
18:16 · Лига чемпионов
​Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов 2
14:55 · Лига чемпионов
​Гол Оздоева не признали лучшим в 6-м туре Лиги чемпионов
10:57 · Лига Европы
Газзаев отреагировал на выход «Спартака» и «Зенита» в весеннюю стадию еврокубков
10:16 · Лига чемпионов
Нагельсманн: Думаю, «Барселона» сможет вернуться 2
Все новости
Рекомендуем