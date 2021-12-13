​Уткин: «Стоило за шары взяться Аршавину…»

Известный журналист Василий Уткин высказался по поводу ситуации с жеребьёвкой Лиги чемпионов. Из-за технической ошибки, повлиявшей на результат, процедуру проведут заново.

Напомним, что Андрей Аршавин в соперники «Вильярреалу» вытянул шарик с «Манчестер Юнайтед». Команды не могли пересечься, поскольку играли на групповой стадии.

«И вот стоило взяться за шары Андрею Аршавину… Ну что - раскатали губы, «ПСЖ» против «МЮ». Месси против Роналду? Ждали уже? А ваши ожидания - это ваши проблемы! (с)» - написал Уткин в телеграм-канале, вспоминая известную цитату Аршавина.

Стоит сказать, что Андрей Аршавин не виноват, ведь шары в корзины кладёт один из представителей УЕФА. В Союзе сообщили, что сотрудника подвело программное обеспечение, дающее подсказки.