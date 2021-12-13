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Лига чемпионов

​Вероятность ошибки Аршавина при жеребьёвке Лиги чемпионов составляла 14%

13 Декабря 2021 • 16:11 Комментировать (2)

Жеребьёвка Лиги чемпионов будет проведена заново. Всё из-за технической ошибки – УЕФА сначала положил шарик с «Манчестер Юнайтед» в корзину с соперниками для «Вильярреала», хотя они не могли встретиться из-за пересечения на групповой стадии, а затем не положил шарик с «Манчестер Юнайтед» в корзину с соперниками для «Атлетико».

УЕФА признался, что программное обеспечение подкачало, и теперь, в 17:00 по московскому времени, жеребьёвка пройдёт заново.

Вспоминая уже прошедшую жеребьёвку, можно сказать, что всё началось с того, как Андрей Аршавин достал шарик с «Манчестер Юнайтед» для «Вильярреала». Вероятность такого события составляла 14%, ведь в лотке было семь шаров.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Андрей Аршавин Вильярреал Манчестер Юнайтед
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
HatemBenArfa
13 Декабря 2021 в 16:48
95% людей - идиоты, это можно понять по тому как много индивидуумов вообще коим-то боком приписывают к этой ошибке Аршавина. Который просто вытаскивал шары перетасованные другим человеком. Просто в каждом треде пишут что мол Аршавин клоун, люди, вы в край долбанулись?
Underdog !
13 Декабря 2021 в 18:28
Та его просто стебут
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