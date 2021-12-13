​Вероятность ошибки Аршавина при жеребьёвке Лиги чемпионов составляла 14%

Жеребьёвка Лиги чемпионов будет проведена заново. Всё из-за технической ошибки – УЕФА сначала положил шарик с «Манчестер Юнайтед» в корзину с соперниками для «Вильярреала», хотя они не могли встретиться из-за пересечения на групповой стадии, а затем не положил шарик с «Манчестер Юнайтед» в корзину с соперниками для «Атлетико».

УЕФА признался, что программное обеспечение подкачало, и теперь, в 17:00 по московскому времени, жеребьёвка пройдёт заново.

Вспоминая уже прошедшую жеребьёвку, можно сказать, что всё началось с того, как Андрей Аршавин достал шарик с «Манчестер Юнайтед» для «Вильярреала». Вероятность такого события составляла 14%, ведь в лотке было семь шаров.