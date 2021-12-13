Заслуженный тренер России Александр Тарханов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым отреагировал на официальное заявление УЕФА о повторном проведении жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов из-за допущенных ошибок.

«Первый раз в истории произошло такое. Это невнимательность, когда раскладывали шарики с командами. Из-за такой невнимательности так и получилось. Но если проводившие жеребьёвку не правы, то проведение жеребьёвки заново - правильное решение. Конечно, это удар по репутации УЕФА. Вообще, для такой организации такая ситуация - позор. Они не смогли нормально провести жеребьёвку», - сказал Тарханов.