Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов обернулась скандалом. УЕФА допустил техническую ошибку, которая повлияла на результат церемонии.

УЕФА официально объявил, что ошибка произошла из-за технической проблемы с программным обеспечением. Это ПО сообщает ведущим, какие команды не могут сыграть друг против друга на стадии 1/8 финала.

Результаты жеребьёвки объявлены недействительными. Новая жеребьёвка Лиги чемпионов начнётся в 17:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию на портале LiveResult в текстовом формате.

Стоит сказать, что процедура пройдёт полностью заново. Ходили слухи, что «Реал» настаивал на том, что жеребьёвку нужно переиграть с момента, когда была допущена первая ошибка.