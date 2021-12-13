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Лига чемпионов

​Результаты жеребьёвки Лиги чемпионов объявлены недействительными, процедуру повторят молния

13 Декабря 2021 • 15:52 Комментировать (1)

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов обернулась скандалом. УЕФА допустил техническую ошибку, которая повлияла на результат церемонии.

УЕФА официально объявил, что ошибка произошла из-за технической проблемы с программным обеспечением. Это ПО сообщает ведущим, какие команды не могут сыграть друг против друга на стадии 1/8 финала.

Результаты жеребьёвки объявлены недействительными. Новая жеребьёвка Лиги чемпионов начнётся в 17:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию на портале LiveResult в текстовом формате.

Стоит сказать, что процедура пройдёт полностью заново. Ходили слухи, что «Реал» настаивал на том, что жеребьёвку нужно переиграть с момента, когда была допущена первая ошибка.

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УЕФА Лига Чемпионов
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Комментарии (1)
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ингерман
13 Декабря 2021 в 15:54
ай.. любо!!! )))))))))))))))))))))))))))))
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