Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов обернулась крупным скандалом. Ошибки, допущенные УЕФА, повлияли на процедуру, и теперь её могут провести заново. Европейские СМИ в один голос твердят о том, что УЕФА в эти минуты ведёт переговоры с клубами.

Известный журналист Гиллем Балаге отмечает на своей страничке в «Твиттере», что «Реал» настаивает на том, что повторную жеребьёвку нужно начинать не заново, а с момента первой ошибки. В таком случае пара «Бенфика» - «Реал» останется, а остальные пары сформируются заново.

В ближайшие минуты УЕФА наверняка даст какой-то комментарий по поводу этой ситуации.