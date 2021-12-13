Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

​Жеребьёвку Лиги чемпионов могут провести заново молния

13 Декабря 2021 • 15:35 Комментировать (1)

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов обернулась крупным скандалом. Ошибки, допущенные УЕФА, повлияли на процедуру, и теперь её могут провести заново. Европейские СМИ в один голос твердят о том, что УЕФА в эти минуты ведёт переговоры с клубами.

Известный журналист Гиллем Балаге отмечает на своей страничке в «Твиттере», что «Реал» настаивает на том, что повторную жеребьёвку нужно начинать не заново, а с момента первой ошибки. В таком случае пара «Бенфика» - «Реал» останется, а остальные пары сформируются заново.

В ближайшие минуты УЕФА наверняка даст какой-то комментарий по поводу этой ситуации.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лига Чемпионов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
ингерман
13 Декабря 2021 в 15:48
ай поточняк нада делац так как реал сказал.. )))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Декабря
14:34 · Лига чемпионов
​УЕФА допустил ошибку при жеребьёвке Лиги чемпионов 2
11 Декабря
09:12 · Лига чемпионов
Малком попал в топ-10 лучших футболистов Лиги чемпионов по заработанным фолам
09:04 · Лига чемпионов
WhoScored: Левандовски и Марез - в символической сборной группового этапа Лиги чемпионов 1
10 Декабря
18:16 · Лига чемпионов
​Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов 1
14:55 · Лига чемпионов
​Гол Оздоева не признали лучшим в 6-м туре Лиги чемпионов
10:57 · Лига Европы
Газзаев отреагировал на выход «Спартака» и «Зенита» в весеннюю стадию еврокубков
10:16 · Лига чемпионов
Нагельсманн: Думаю, «Барселона» сможет вернуться 2
09:44 · Лига чемпионов
Гасперини: «Аталанта» провалила первый тайм матча с «Вильярреалом»
09 Декабря
22:56 · Лига чемпионов
«Аталанта» едва не отыграла три мяча у «Вильярреала», но отправляется в Лигу Европы 7
22:27 · Лига чемпионов
Нагельсманн – о «Барселоне»: «Думаю, они вернутся на прежний уровень» 1
20:30 · Лига чемпионов
«Аталанта» - «Вильярреал» - 2:3 (закончен)
17:27 · Лига чемпионов
После жеребьёвки группового раунда Мюллер и не мечтал о таком результате «Баварии» 2
15:23 · Лига чемпионов
Хави - игрокам: «Некоторые из вас не понимают, что это такое играть за «Барселону» 7
14:16 · Лига чемпионов
Чеферин назван влиятельным европейским «разрушителем» наряду с Лукашенко 1
12:19 · Лига чемпионов
Мюллер - первый немецкий футболист, забивший 50 голов в Лиге чемпионов
Все новости
Рекомендуем