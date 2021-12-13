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Лига чемпионов

​Почему УЕФА допустил грубую ошибку во время жеребьёвки – есть объяснение

13 Декабря 2021 • 15:13 Комментировать

УЕФА допустил грубейшую ошибку во время жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов, не положив шарик с «Манчестер Юнайтед» в корзину, когда соперника выбирали для «Атлетико».

Скорее всего, эта ошибка выливается из первой ошибки, когда «Вильярреалу» попал «Манчестер Юнайтед», хотя команды играли в одной группе и в 1/8 финала встретиться не могут. «Подводникам» заменили соперника на «Манчестер Сити», но люди, которые обслуживают жеребьёвку технически, судя по всему, запутались. Когда выбирался соперник «Атлетико», «Манчестер Юнайтед» на экране был подсвечен красным, и Джорджо Маркетти сказал, что «красные дьяволы» уже нашли своего соперника. На самом же деле «МЮ» уже стал доступен для жеребьёвки, поскольку в пару к «Вильярреалу» он не попал.

В УЕФА пока не дали комментариев по поводу случившегося.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Манчестер Юнайтед ПСЖ УЕФА Джорджо Маркетти
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