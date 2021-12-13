​Скандальная жеребьёвка: УЕФА не положил шарик с «Манчестер Юнайтед» для «Атлетико»

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов получилась скандальной. Сначала по ошибке в пару в «Вильярреалу» попал «Манчестер Юнайтед», хотя они не могли пересечься, ведь играли в одной группе. Исправив эту ошибку, УЕФА, судя по всему, допустил следующую – куда более грубую. Внимательные зрители заметили, что когда в корзину набирались шарики с именами потенциальных соперников «Атлетико», организаторы не взяли шарик с «Манчестер Юнайтед». Объяснить это сложно, ведь причин, по которым «матрасникам» не могли достаться «красные дьяволы», не было.

В ближайшие часы УЕФА наверняка даст комментарий.