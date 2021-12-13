​УЕФА допустил ошибку при жеребьёвке Лиги чемпионов

В понедельник в Швейцарии прошла жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов. По ходу процедуры УЕФА допустил ошибку. В пару к «Вильярреалу» Андрей Аршавин, вытаскивавший шары, изначально отправил «Манчестер Юнайтед», хотя они не могут пересечься на этой стадии, поскольку выступали в одной группе. После этого организаторы исправились, и в итоге «подводникам» достался другой гранд из Манчестера - «Манчестер Сити».

Ознакомиться со всеми парами 1/8 финала Лиги чемпионов можно в новости на «Евро-Футбол.Ру». Матчи этой стадии сильнейшего клубного турнира континента пройдут со средины февраля по средину марта. Действующим обладателем трофея является «Челси».