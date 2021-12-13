Месси против Роналду: ​«ПСЖ» - «Манчестер Юнайтед» и другие пары Лиги чемпионов

В штаб-квартире УЕФА завершилась жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов. По её итогам были сформированы восемь пар, в каждой из которых команды будут сражаться за билет в четвертьфинал сильнейшего клубного турнира континента.

«Бенфика» будет пытаться навязать борьбу «Реалу», «Вильярреал» - «Манчестер Сити», «Атлетико» - «Баварии», а «Ред Булл Зальцбург» - «Ливерпулю».

«Интер» будет противостоять «Аяксу», лиссабонский «Спортинг» сыграет против «Ювентуса», «ПСЖ» сразится с «Манчестер Юнайтед», а «Челси» встретится с «Лиллем».

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов начнутся в средине февраля – 15 и 16 февраля, а также 22 и 23 февраля. Ответные поединки состоятся уже в марте, а именно 8, 9, 15 и 16 числа.

Остаётся добавить, что финал Лиги чемпионов пройдёт в конце мая в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».