Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Месси против Роналду: ​«ПСЖ» - «Манчестер Юнайтед» и другие пары Лиги чемпионов

13 Декабря 2021 • 14:24 Комментировать (14)

В штаб-квартире УЕФА завершилась жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов. По её итогам были сформированы восемь пар, в каждой из которых команды будут сражаться за билет в четвертьфинал сильнейшего клубного турнира континента.

«Бенфика» будет пытаться навязать борьбу «Реалу», «Вильярреал» - «Манчестер Сити», «Атлетико» - «Баварии», а «Ред Булл Зальцбург» - «Ливерпулю».

«Интер» будет противостоять «Аяксу», лиссабонский «Спортинг» сыграет против «Ювентуса», «ПСЖ» сразится с «Манчестер Юнайтед», а «Челси» встретится с «Лиллем».

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов начнутся в средине февраля – 15 и 16 февраля, а также 22 и 23 февраля. Ответные поединки состоятся уже в марте, а именно 8, 9, 15 и 16 числа.

Остаётся добавить, что финал Лиги чемпионов пройдёт в конце мая в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Интер Милан Бенфика Челси Ливерпуль Аякс Ювентус Бавария Атлетико Мадрид Лилль Вильярреал Манчестер Сити Манчестер Юнайтед ПСЖ Спортинг Лиссабон Ред Булл Зальцбург
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (14)
Регистрация
Рейтинг комментариев
slain
13 Декабря 2021 в 15:33
Хорошо что пенсы попали на Лилль, надоели всякие пассажиры в 1/4, и гранды выкидывающие друг друга в 1/8.
fireland
13 Декабря 2021 в 15:27
Как я и говорил, Челси мудро, в стратегическом плане пропустил от Зенита, чтобы попасть на Лилль.
Alex1972
13 Декабря 2021 в 15:09
Великая нырялда явно рассчитывала на Зальцбург или Спортинг... Но всё-таки Париж придется посетить... Не захотел быть на церемонии, но ничего - специально по такому случаю для него опять включат подсветку Эйфеля и Триумфальной Арки, где Месси с ЗМ... Месси даже гидом будет... "Теплый" прием ему обеспечен... Ха-ха-ха...
Castilla
13 Декабря 2021 в 15:12
7 год Сосо в ЛЧ светит для Леганесси)
Alex1972
13 Декабря 2021 в 15:17
Для него и 7-й ЗМ также не светил... Прогнозист ты никакой... От слова ВООБЩЕ... Аль забыл??? ... Хе-хе-хе...
FORZA31
13 Декабря 2021 в 14:50
В 1/4 выйдут: ПСЖ,Реал. МС. БАВАРИЯ. ЛИВЕРПУЛЬ, Челси. Остальные команды 50на 50!
Nashterator
13 Декабря 2021 в 14:48
Все самое интересное, как обычно начнется с 1/4 , сейчас отцепят лишних
Alex1972
13 Декабря 2021 в 14:43
Всё-таки придется гелевому очно поздравить Месси с 7-м ЗМ... Предлагаю ему подарить майку с 7-номером... Месси будет рад.... ОЧЕНЬ!!!... А-ха-ха-ха... О-хо-хо-хо...
Underdog !
13 Декабря 2021 в 14:54
Дружище, что с тобой происходит? Это магнитные бури или ты такой и есть?
Element-22
13 Декабря 2021 в 14:40
Кто-то со 2го места на мёртвый Лилль выходит, кто-то - с 1го на Париж ))) зашибись. Прощай, ЛЧ :(
Matteo
13 Декабря 2021 в 15:15
И хорошо. В прошлом году заняли первое и толку? Угодили в связку с грязной и костоломной командой из Мадрида, которая по итогу стала чемпионом Испании. Когда-то и фартануть в жеребьевке должно.
redwhite1959
13 Декабря 2021 в 14:34
ПСЖ - МЮ - красотища!!!
Ale10JUFC
13 Декабря 2021 в 14:32
Все как надо сделали на жеребьевки. Как по заказу. Подложили под Ман.сити команду для разбега , и свели Роналду с Месси .
Underdog !
13 Декабря 2021 в 14:32
Блеск!!!!
А Файзерленд как знал, что Лилль достанется)))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Декабря
14:34 · Лига чемпионов
​УЕФА допустил ошибку при жеребьёвке Лиги чемпионов
11 Декабря
09:12 · Лига чемпионов
Малком попал в топ-10 лучших футболистов Лиги чемпионов по заработанным фолам
09:04 · Лига чемпионов
WhoScored: Левандовски и Марез - в символической сборной группового этапа Лиги чемпионов 1
10 Декабря
18:16 · Лига чемпионов
​Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов 1
14:55 · Лига чемпионов
​Гол Оздоева не признали лучшим в 6-м туре Лиги чемпионов
10:57 · Лига Европы
Газзаев отреагировал на выход «Спартака» и «Зенита» в весеннюю стадию еврокубков
10:16 · Лига чемпионов
Нагельсманн: Думаю, «Барселона» сможет вернуться 2
09:44 · Лига чемпионов
Гасперини: «Аталанта» провалила первый тайм матча с «Вильярреалом»
09 Декабря
22:56 · Лига чемпионов
«Аталанта» едва не отыграла три мяча у «Вильярреала», но отправляется в Лигу Европы 7
22:27 · Лига чемпионов
Нагельсманн – о «Барселоне»: «Думаю, они вернутся на прежний уровень» 1
20:30 · Лига чемпионов
«Аталанта» - «Вильярреал» - 2:3 (закончен)
17:27 · Лига чемпионов
После жеребьёвки группового раунда Мюллер и не мечтал о таком результате «Баварии» 2
15:23 · Лига чемпионов
Хави - игрокам: «Некоторые из вас не понимают, что это такое играть за «Барселону» 7
14:16 · Лига чемпионов
Чеферин назван влиятельным европейским «разрушителем» наряду с Лукашенко 1
12:19 · Лига чемпионов
Мюллер - первый немецкий футболист, забивший 50 голов в Лиге чемпионов
Все новости
Рекомендуем