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Лига чемпионов

​Впервые за 20 лет без «Барселоны»: жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов

12 Декабря 2021 • 19:12 Комментировать (3)

В понедельник в Ньоне пройдёт жеребьёвка Лиги чемпионов, по итогам которой будут сформированы восемь пар первой стадии плей-офф. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» знакомит своих читателей со всеми деталями грядущего мероприятия.

Когда пройдёт жеребьёвка

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов пройдёт в швейцарском Ньоне в понедельник, 13 декабря. Мероприятие стартует в 14:00 по московскому времени. Следить за церемонией в режиме онлайн можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Какие команды участвуют

В плей-офф Лиги чемпионов пробились 16 команд, которые на групповой стадии заняли первые и вторые места в квартетах. «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» представляют Англию, «Реал», «Атлетико» и «Вильярреал» - Испанию, «Ювентус» и «Интер» - Италию, «Бавария» - Германию, «ПСЖ» и Лилль» - Францию, «Бенфика» и «Спортинг» - Португалию, «Аякс» - Голландию, а «Ред Булл Зальцбург» - Австрию.

Главная сенсация – непопадание в 1/8 финала «Барселоны». Команда Хави финишировала на третьей строчке в квартете, пропустив вперёд «Баварию» и «Бенфику». В последний раз «сине-гранатовые» не попадали в плей-офф Лиги чемпионов в сезоне 2000/20021.

Как посеяны команды

Команды разделены на две корзины. Победители групп являются сеяными, а обладатели вторых мест – несеяными. В этом плане всё привычно и просто.

Сеяные Несеяные
Манчестер Сити ПСЖ
Ливерпуль Атлетико
Аякс Спортинг
Реал Интер
Бавария Бенфика
Манчестер Юнайтед Вильярреал
Лилль Зальцбург
Ювентус Челси

 

Как проходит жеребьёвка

Жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов – дело нехитрое. Команды из разных корзин будут сформировывать пары. При этом друг на друга не могут попасть представители одной страны, а также команды, которые пересекались на групповой стадии. Других ограничений нет.

Главные интриги

Посев команд гарантирует нам как минимум несколько действительно статусных пар. В списке несеяных выделяются «Челси», «ПСЖ» и «Интер». Наверняка каждый из них рассчитывает попасть на «Лилль», сенсационно выигравший свою группу. Но «Лилль» если и достанется, то только одному из них, а у остальных будут жаркие битвы.  

Когда пройдут матчи

Матчи 1/8 финала уже привычно растянутся на месяц. Первые игры пройдут 15, 16, 22 и 23 февраля, ответные – 8,9, 15 и 16 марта. Команды, которые при жеребьёвке будут сеяными, ответные матчи проведут на своих полях.

Стоит напомнить, что с этого сезона УЕФА в турнирах под своей эгидой отменил правило выездного гола. Если в плей-офф команды забивают одинаковое количество голов друг другу, ответная игра переходит в дополнительное время.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Интер Милан Бенфика Челси Ливерпуль Аякс Ювентус Бавария Атлетико Мадрид Лилль Вильярреал Манчестер Сити Манчестер Юнайтед ПСЖ Спортинг Лиссабон Ред Булл Зальцбург
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
alexjaa
12 Декабря 2021 в 20:23
Я лично рад,что Барса получила за свой беспредел с долгом в млрд и подкупом за ЗМ в пользу гнома безногого,в ПСЖ все доказал уже.
rygen
12 Декабря 2021 в 20:10
В следующем сезоне в ЛЧ, вероятно не будет Барселоны и Ювентуса, а это прям очень необычно
alexjaa
12 Декабря 2021 в 20:22
Юве встанет на ноги,максимум 1 год ,а вот Барсу лет на 10 как и МЮ(ранее)-забудьте.
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