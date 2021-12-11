Малком попал в топ-10 лучших футболистов Лиги чемпионов по заработанным фолам

Легионер петербургского «Зенита» Малком попал в список десяти лучших игроков групповой стадии Лиги чемпионов по заработанным фолам.
Согласно статистическому отчету УЕФА, на бразильском полузащитнике в шести матчах нарушили правила 14 раз. По данному показателю хавбек «сине-бело-голубых» занял восьмое место.
Лидером является вингер испанской «Севильи» Лукас Окампос. На аргентинском полузащитнике нарушили правила 18 раз.
«Зенит» завершил свое выступление в Лиге чемпионов на групповой стадии. Команда Сергея Семака заняла третье место и получила путевку в плей-офф Лиги Европы.