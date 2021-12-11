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Малком попал в топ-10 лучших футболистов Лиги чемпионов по заработанным фолам

11 Декабря 2021 • 09:12 Комментировать

Легионер петербургского «Зенита» Малком попал в список десяти лучших игроков групповой стадии Лиги чемпионов по заработанным фолам.

Согласно статистическому отчету УЕФА, на бразильском полузащитнике в шести матчах нарушили правила 14 раз. По данному показателю хавбек «сине-бело-голубых» занял восьмое место.

Лидером является вингер испанской «Севильи» Лукас Окампос. На аргентинском полузащитнике нарушили правила 18 раз.

«Зенит» завершил свое выступление в Лиге чемпионов на групповой стадии. Команда Сергея Семака заняла третье место и получила путевку в плей-офф Лиги Европы.

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Зенит Малком
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