WhoScored: Левандовски и Марез - в символической сборной группового этапа Лиги чемпионов

Эксперты портала WhoScored сформировали свою версию символической сборной группового раунда Лиги чемпионов. В этот список вошли футболисты с лучшей средней оценкой.
Символическая сборная от WhoScored: Доннарумма, Канселу, Милитао, Кристенсен, Коатес, Марез, Нкунку, Гонсалвеш, Сане, Левандовски, Алле.
Жеребьевка стадии 1/8 финала состоится в понедельник, 13 декабря.
В групповом этапе российскую Премьер-лигу представлял петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака финишировали на третьем месте в своем квартете и получили путевку в 1/16 финала Лиги Европы.