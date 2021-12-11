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Лига чемпионов

WhoScored: Левандовски и Марез - в символической сборной группового этапа Лиги чемпионов

11 Декабря 2021 • 09:04 Комментировать

Эксперты портала WhoScored сформировали свою версию символической сборной группового раунда Лиги чемпионов. В этот список вошли футболисты с лучшей средней оценкой.

Символическая сборная от WhoScored: Доннарумма, Канселу, Милитао, Кристенсен, Коатес, Марез, Нкунку, Гонсалвеш, Сане, Левандовски, Алле.

Жеребьевка стадии 1/8 финала состоится в понедельник, 13 декабря.

В групповом этапе российскую Премьер-лигу представлял петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака финишировали на третьем месте в своем квартете и получили путевку в 1/16 финала Лиги Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Роберт Левандовски Рияд Марез
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