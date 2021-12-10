Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

​Гол Оздоева не признали лучшим в 6-м туре Лиги чемпионов

10 Декабря 2021 • 14:55 Комментировать

Гол Магомеда Оздоева в ворота «Челси» входил в шорт-лист, претендуя на звание лучшего в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Хавбеку «Зенита» удался классный удар с линии штрафной площади после подбора. Впрочем, лучшим был признан другой гол. Его автором стал Мэйсон Гринвуд из «Манчестер Юнайтед». Талантливому форварду английской команды в игре против швейцарского «Янг Бойз» удался красивый и, главное, результативный удар боковыми ножницами из пределов штрафной площадки.

Добавим, что «Зенит» и «Челси» выдали в Санкт-Петербурге яркую ничью со счётом 3:3. Питерцы заняли третье место в группе, а лондонцы – второе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Манчестер Юнайтед Магомед Оздоев Мэйсон Гринвуд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Декабря
14:55 · Лига чемпионов
​Гол Оздоева не признали лучшим в 6-м туре Лиги чемпионов
10:57 · Лига Европы
Газзаев отреагировал на выход «Спартака» и «Зенита» в весеннюю стадию еврокубков
10:16 · Лига чемпионов
Нагельсманн: Думаю, «Барселона» сможет вернуться
09:44 · Лига чемпионов
Гасперини: «Аталанта» провалила первый тайм матча с «Вильярреалом»
09 Декабря
22:56 · Лига чемпионов
«Аталанта» едва не отыграла три мяча у «Вильярреала», но отправляется в Лигу Европы 6
22:27 · Лига чемпионов
Нагельсманн – о «Барселоне»: «Думаю, они вернутся на прежний уровень» 1
20:30 · Лига чемпионов
«Аталанта» - «Вильярреал» - 2:3 (закончен)
17:27 · Лига чемпионов
После жеребьёвки группового раунда Мюллер и не мечтал о таком результате «Баварии» 2
15:23 · Лига чемпионов
Хави - игрокам: «Некоторые из вас не понимают, что это такое играть за «Барселону» 7
14:16 · Лига чемпионов
Чеферин назван влиятельным европейским «разрушителем» наряду с Лукашенко 1
12:19 · Лига чемпионов
Мюллер - первый немецкий футболист, забивший 50 голов в Лиге чемпионов
12:10 · Лига чемпионов
Черданцев: «Зенит» был очень крут, один из лучших матчей российских клубов в Лиге чемпионов»
11:48 · Лига чемпионов
Канделаки: «Зенит» - «Челси» - матч равных по силе команд, космический Оздоев был лучше всех» 6
11:01 · Лига чемпионов
Дель Пьеро оценил гол Оздоева в матче с «Челси» 7
10:42 · Лига чемпионов
«Зальцбург» - первый австрийский клуб, пробившийся в плей-офф Лиги чемпионов 1
Все новости
Рекомендуем