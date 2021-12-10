​Гол Оздоева не признали лучшим в 6-м туре Лиги чемпионов

Гол Магомеда Оздоева в ворота «Челси» входил в шорт-лист, претендуя на звание лучшего в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Хавбеку «Зенита» удался классный удар с линии штрафной площади после подбора. Впрочем, лучшим был признан другой гол. Его автором стал Мэйсон Гринвуд из «Манчестер Юнайтед». Талантливому форварду английской команды в игре против швейцарского «Янг Бойз» удался красивый и, главное, результативный удар боковыми ножницами из пределов штрафной площадки.

Добавим, что «Зенит» и «Челси» выдали в Санкт-Петербурге яркую ничью со счётом 3:3. Питерцы заняли третье место в группе, а лондонцы – второе.