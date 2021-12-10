Гасперини: «Аталанта» провалила первый тайм матча с «Вильярреалом»

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов. В решающем матче бергамаски потерпели поражение от испанского «Вильярреала» со счетом 2:3.

«Команда провально начала встречу. Когда начинаешь проигрывать, становится очень трудно. «Аталанта» провела много успешных поединков в этом сезоне, но иногда случаются исключения. Первый тайм был полностью провален. Мы имели шансы вернуться в игру, однако было уже поздно. Покидаем турнир с большим огорчением», - приводит слова тренера Football-Italia.

«Аталанта» финишировала на третьем месте в группе и получила путевку в Лигу Европы.