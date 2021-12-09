«Аталанта» едва не отыграла три мяча у «Вильярреала», но отправляется в Лигу Европы

В Бергамо завершился последний матч Лиги чемпионов 2021 года. Сегодня ни один снегопад не мешал футболистам «Аталанты» и «Вильярреала» играть. Победа была нужна итальянцам, но забивали и забивали гости - Арно Даджума оформил дубль, также отличился Этьен Капу. Только в заключительной трети «Аталанта» начала играть как умеет. Руслан Малиновский со штрафного попал в перекладину и забил с игры, Дуван Сапата реализовал выход один на один, а Луис Муриэль зарядил в каркас. Все же 2:3, и «Аталанта» сыграет в Лиге Европы. Алексей Миранчук сегодня не получил шанса.
Протокол игры
|Аталанта
|2:3
|Вильярреал
|3' Данджума Арно (0:1)
|42' Капу Этьен (0:2)
|51' Данджума Арно (0:3)
|(1:3) Малиновский Руслан 71'
|(2:3) Сапата Дуван 80'
Муссо Хуан • Толой Рафаэл • Демирал Мерих 46' ( Малиновский Руслан ( 46') • Паломино Хосе • Хатебур Ханс • Де Рон Мартен 54' ( Муриэль Луис ( 54' ) • 89'Фройлер Ремо • Меле Йоаким 90' ( Дзаппакоста Давиде ( 90') • Пессина Маттео 46' ( Джимсити Берат ( 46') • Иличич Йосип • Сапата Дуван
Запасные: Миранчук Алексей • Спортьелло Марко • Пикколи Роберто • Коопмейнерс Теун • Ловато Маттео • Пашалич Марио • Пеццелла Джузеппе • Росси Франческо
Рульи Херонимо • Фойт Хуан • Альбиоль Рауль • Торрес Пау II • Эступиньян Первис • Гомес Мойсес • Капу Этьен • Парехо Даниэль • 57'Морено Альберто 57' 88' ( Диа Булайе ( 88') • Морено Херард 81' ( Иборра Висенте ( 81') • Данджума Арно 88' ( Педраса Альфонсо ( 88')
Запасные: Манди Аисса • Йоргенсен Филип • Пенья Рубен • Марио Гаспар • Асенхо Серхио • Тригерос Мануэль • Раба Даниэль • Алькасер Пако • Чуквезе Саму
09 декабря. Стадион "Гевисс Стэдиум".