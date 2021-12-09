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Лига чемпионов

«Аталанта» едва не отыграла три мяча у «Вильярреала», но отправляется в Лигу Европы

09 Декабря 2021 • 22:56 Комментировать (3)
Аталанта
2:3
Вильярреал
окончен

В Бергамо завершился последний матч Лиги чемпионов 2021 года. Сегодня ни один снегопад не мешал футболистам «Аталанты» и «Вильярреала» играть. Победа была нужна итальянцам, но забивали и забивали гости - Арно Даджума оформил дубль, также отличился Этьен Капу. Только в заключительной трети «Аталанта» начала играть как умеет. Руслан Малиновский со штрафного попал в перекладину и забил с игры, Дуван Сапата реализовал выход один на один, а Луис Муриэль зарядил в каркас. Все же 2:3, и «Аталанта» сыграет в Лиге Европы. Алексей Миранчук сегодня не получил шанса.

Протокол игры  
Аталанта 2:3 Вильярреал
    3' Данджума Арно (0:1)
    42' Капу Этьен (0:2)
    51' Данджума Арно (0:3)
(1:3) Малиновский Руслан 71'    
(2:3) Сапата Дуван 80'    
Муссо Хуан Толой Рафаэл Демирал Мерих   46' (Малиновский Руслан (   46') Паломино Хосе Хатебур Ханс Де Рон Мартен   54' (Муриэль Луис (   54'   89') Фройлер Ремо Меле Йоаким   90' (Дзаппакоста Давиде (   90') Пессина Маттео   46' (Джимсити Берат (   46') Иличич Йосип Сапата Дуван
Запасные: Миранчук Алексей Спортьелло Марко Пикколи Роберто Коопмейнерс Теун Ловато Маттео Пашалич Марио Пеццелла Джузеппе Росси Франческо
Рульи Херонимо Фойт Хуан Альбиоль Рауль Торрес Пау II Эступиньян Первис Гомес Мойсес Капу Этьен Парехо Даниэль   57' Морено Альберто   57'   88' (Диа Булайе (   88') Морено Херард   81' (Иборра Висенте (   81') Данджума Арно   88' (Педраса Альфонсо (   88')
Запасные: Манди Аисса Йоргенсен Филип Пенья Рубен Марио Гаспар Асенхо Серхио Тригерос Мануэль Раба Даниэль Алькасер Пако Чуквезе Саму
09 декабря. Стадион "Гевисс Стэдиум".

 

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Аталанта Вильярреал
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
ингерман
09 Декабря 2021 в 23:42
ай а иде загаловак.. атялантя без меранчука проиграла вилли-реалу и вылетела из лч.. )))
sly_Fellow
09 Декабря 2021 в 23:09
Перегорели в начале, просто трэш творился сколько нервозности дичь. Но вот сами пришли вот к такому матчу по турнирной таблице, выигрывать нужно было швейцарцев и выходить с преимуществом в этом матче, думаю не оставили бы мокрого места как когда-то Валенсию вынесли. Жаль, Аталанта, по-сильнее будет, но это футбол
Ale10JUFC
09 Декабря 2021 в 23:33
Ну много вопросов к Гаспу. Почему со старта не было Гимсити и Малиновского?. Каким образом готовились к матчу ? Было ощущение ,что в эпизодах когда Виллареал забивал игроков Аталанты становилось на 2-3 меньше. Ну и год за годом все хвалят Гаспа и руководство Аталанты за тот веселый футбол который они генерируют , но по-моему при этом подходе "Дай Гаспу бегущих и бьющихся футболистов и он все сделает" упёрся в потолок. Команда тренерская и звезда в этой схеме тренер, игроки у которых формация более креативная и творческая выбиваются из рамок Гаспа и им с тренером не по пути, а звёздные игроки это зачастую личности индивидуального характера которые в таких матчах тянут команду не только по игре но и эмоционально, а без них команда не делает шаг вперёд в развитии и качестве. Чем-то это Аталанта напоминает Арсенал Венгера после эры непобедимого состава. Играли так же весело но ничего стоящего не выигрывали.
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окончен Аталанта 2:3 Вильярреал
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