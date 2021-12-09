«Аталанта» едва не отыграла три мяча у «Вильярреала», но отправляется в Лигу Европы

В Бергамо завершился последний матч Лиги чемпионов 2021 года. Сегодня ни один снегопад не мешал футболистам «Аталанты» и «Вильярреала» играть. Победа была нужна итальянцам, но забивали и забивали гости - Арно Даджума оформил дубль, также отличился Этьен Капу. Только в заключительной трети «Аталанта» начала играть как умеет. Руслан Малиновский со штрафного попал в перекладину и забил с игры, Дуван Сапата реализовал выход один на один, а Луис Муриэль зарядил в каркас. Все же 2:3, и «Аталанта» сыграет в Лиге Европы. Алексей Миранчук сегодня не получил шанса.