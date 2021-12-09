Чеферин назван влиятельным европейским «разрушителем» наряду с Лукашенко

Президент УЕФА Александер Чеферин попал в рейтинг самых влиятельных людей Европы по версии журнала Politico. Словенец оказался на седьмом месте в номинации «Разрушители».

Дело в том, что Чеферин активно противостоит планам топ-клубов Европы создать Суперлигу, которая могла бы составить мощную конкуренцию европейскому футбольному союзу. Не менее важен вклад Чеферина в противодействию планам ФИФА и ее президента Джанни Инфантино проводить чемпионаты мира по футболу каждые два года, то есть, в два раза чаще устоявшейся схемы.

Примечательно, что на девятом месте рейтинга находится белорусский президент Александр Лукашенко, названный диктатором и провокатором соседей.