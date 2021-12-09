Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Чеферин назван влиятельным европейским «разрушителем» наряду с Лукашенко

09 Декабря 2021 • 14:16 Комментировать (1)

Президент УЕФА Александер Чеферин попал в рейтинг самых влиятельных людей Европы по версии журнала Politico. Словенец оказался на седьмом месте в номинации «Разрушители».

Дело в том, что Чеферин активно противостоит планам топ-клубов Европы создать Суперлигу, которая могла бы составить мощную конкуренцию европейскому футбольному союзу. Не менее важен вклад Чеферина в противодействию планам ФИФА и ее президента Джанни Инфантино проводить чемпионаты мира по футболу каждые два года, то есть, в два раза чаще устоявшейся схемы.

Примечательно, что на девятом месте рейтинга находится белорусский президент Александр Лукашенко, названный диктатором и провокатором соседей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
УЕФА Александер Чеферин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
crocodile
09 Декабря 2021 в 15:17
агрокартофенпюрер хоть и явный мозаичный бредоносец, но чифирить с Чеферином ему не доведётся.
в одиночку будет заваривать.
но разрушение Европы я бы не стал ему приписывать. там и без него хватает деятелей с не очень честными комсомольскими лицами, которые только рады пописять на огонь керосином. он картошЭчку конечно на этом костерке пожарыць пытаецца, отчэхож нет?
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
09.12  21:00 Аталанта ... Вильярреал
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Декабря
14:16 · Лига чемпионов
Чеферин назван влиятельным европейским «разрушителем» наряду с Лукашенко 1
12:19 · Лига чемпионов
Мюллер - первый немецкий футболист, забивший 50 голов в Лиге чемпионов
12:10 · Лига чемпионов
Черданцев: «Зенит» был очень крут, один из лучших матчей российских клубов в Лиге чемпионов»
11:48 · Лига чемпионов
Канделаки: «Зенит» - «Челси» - матч равных по силе команд, космический Оздоев был лучше всех» 4
11:01 · Лига чемпионов
Дель Пьеро оценил гол Оздоева в матче с «Челси» 1
10:42 · Лига чемпионов
«Зальцбург» - первый австрийский клуб, пробившийся в плей-офф Лиги чемпионов 1
10:33 · Лига чемпионов
Малафеев оценил игру «Зенита» против «Челси»
10:25 · Лига чемпионов
Сане прокомментировал разгромную победу над «Барселоной»
10:08 · Лига Европы
Араухо: «Теперь цель «Барселоны» - победа в Лиге Европы»
09:52 · Лига чемпионов
«Барселона» не вышла в плей-офф Лиги чемпионов впервые за 20 лет 2
09:47 · Лига чемпионов
Бускетс - о вылете «Барселоны» из Лиги чемпионов: «Наши болельщики не заслуживают этого» 1
09:39 · Лига чемпионов
Нагельсманн: «Бавария» доминировала и могла забить «Барселоне» больше трёх голов»
09:31 · Лига чемпионов
Лопетеги прокомментировал вылет «Севильи» из Лиги чемпионов
09:23 · Лига чемпионов
Три клуба выиграли все свои матчи в группе Лиги чемпионов
09:16 · Лига чемпионов
Оздоев - «Ювентусу»: «Не нужно благодарности» 4
Все новости
Рекомендуем