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Лига чемпионов

Брага: «Зенит» по-разному играл против «Челси» и «Ювентуса» из-за проблем в голове» эксклюзив

09 Декабря 2021 • 10:46 Комментировать

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил ничью «Зенита» с «Челси» в последнем туре (3:3) и в целом выступление питерского клуба на групповом этапе Лиги чемпионов.

- Оказалось, что «Зенит» умеет играть в нормальный футбол в Лиге чемпионов. Но только против «Челси», а не против самого слабого за последние десять лет «Ювентуса». Зенитовцы имели огромный шанс пройти в плей-офф Лиги чемпионов, но даже не попробовали играть против туринского клуба.

Недавно, в каком составе был «Челси» и что всё к последнему туру было уже решено. Речь сейчас о «Зените». Он сам решил, что может сыграть против «Челси» в футбол. А получится или нет, это другое дело. «Зенит» мог как проиграть 2:3, так и сделать ещё в первом тайме счёт 3:1. Питерцы по-разному играли против «Челси» и «Ювентуса» из-за проблем в голове.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Зенит Лига Чемпионов Микаэль Брага
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