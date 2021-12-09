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Лига чемпионов

«Зальцбург» - первый австрийский клуб, пробившийся в плей-офф Лиги чемпионов

09 Декабря 2021 • 10:42 Комментировать (1)
Ред Булл Зальцбург
1:0
Севилья
окончен

Австрийский клуб «Зальцбург» отпраздновал домашнюю победу в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с испанской «Севильей» (1:0). Благодаря этому успеху команда смогла пробиться в плей-офф самого престижного клубного турнира Европы.

«Быки» финишировали на втором месте в квартете G с десятью набранными баллами.

Как информирует пресс-служба турнира, «Зальцбург» стал первым представителем чемпионата Австрии, пробившимся в раунд плей-офф Лиги чемпионов.

Соперник «быков» определится на жеребьевке, которая запланирована на понедельник, 13 декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
Зальцбург
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Ale10JUFC
09 Декабря 2021 в 10:48
Молодцы , очень веселая команда. В этом году обскакали своих кузенов из Германии.
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