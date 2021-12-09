«Зальцбург» - первый австрийский клуб, пробившийся в плей-офф Лиги чемпионов

Австрийский клуб «Зальцбург» отпраздновал домашнюю победу в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с испанской «Севильей» (1:0). Благодаря этому успеху команда смогла пробиться в плей-офф самого престижного клубного турнира Европы.

«Быки» финишировали на втором месте в квартете G с десятью набранными баллами.

Как информирует пресс-служба турнира, «Зальцбург» стал первым представителем чемпионата Австрии, пробившимся в раунд плей-офф Лиги чемпионов.

Соперник «быков» определится на жеребьевке, которая запланирована на понедельник, 13 декабря.