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Лопетеги прокомментировал вылет «Севильи» из Лиги чемпионов

09 Декабря 2021 • 09:31 Комментировать
Ред Булл Зальцбург
1:0
Севилья
окончен

Испанская «Севилья» вылетела из Лиги чемпионов и теперь продолжит свое выступление в Лиге Европы. Рулевой андалусийского коллектива Хулен Лопетеги прокомментировал неудачный результат своих подопечных.

«В этой игре были важны любые детали. Если ты не пользуешься своими шансами, то это делает твой соперник. В таком случае становится трудно добиваться своих целей. В матче с «Зальцбургом» (0:1) мы имели шанс, однако не забили. После попустили мяч и было сложно отыграться. Затем команда и вовсе осталась вдесятером», - приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

В плей-офф из этой группы вышли «Лилль» и «Зальцбург».

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Хулен Лопетеги
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