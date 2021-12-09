Известны составы корзин для жеребьёвки плей-офф Лиги чемпионов

По итогам группового раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022 были сформированы корзины для жеребьевки стадии плей-офф соревнований. Участников поделили на «сеяных» и «несеяных». Первые – это клубы, выигравшие свои группы, а вторые – команды, финишировавшие на вторых местах.
В число «сеяных» попали следующие клубы: «Бавария», «Реал», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Аякс», «МЮ», «Лилль», «Ювентус».
«Несеяными» являются: «Атлетико», «ПСЖ», «Интер», «Бенфика», «Спортинг», «Вильярреал»/«Аталанта», «Челси», «Зальцбург».
Жеребьевка запланирована на понедельник, 13 декабря.
Действующим победителем Лиги чемпионов является лондонский «Челси».