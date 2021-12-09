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Известны составы корзин для жеребьёвки плей-офф Лиги чемпионов

09 Декабря 2021 • 09:09 Комментировать

По итогам группового раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022 были сформированы корзины для жеребьевки стадии плей-офф соревнований. Участников поделили на «сеяных» и «несеяных». Первые – это клубы, выигравшие свои группы, а вторые – команды, финишировавшие на вторых местах.

В число «сеяных» попали следующие клубы: «Бавария», «Реал», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Аякс», «МЮ», «Лилль», «Ювентус».

«Несеяными» являются: «Атлетико», «ПСЖ», «Интер», «Бенфика», «Спортинг», «Вильярреал»/«Аталанта», «Челси», «Зальцбург».

Жеребьевка запланирована на понедельник, 13 декабря.

Действующим победителем Лиги чемпионов является лондонский «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Манчестер Сити Манчестер Юнайтед ПСЖ
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