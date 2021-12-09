Луческу подвёл итоги выступления киевского «Динамо» в Лиге чемпионов

Киевское «Динамо» поражением завершило свое выступление в Лиге чемпионов сезона-2021/2022. В рамках шестого тура группового этапа украинская команда на выезде уступила португальской «Бенфике» со счетом 0:2. Наставник динамовцев Мирча Луческу подвел итог выступления своих подопечных в еврокубках.

«Меня устроило то, как моя команда играла против очень сильных соперников. Однако я недоволен результатами. «Динамо» могло набрать больше зачетных баллов. Хотел бы отметить рост своих подопечных, многие из них еще очень молоды. В обороне играли парни, которым 19-20 лет», - приводит слова тренера клубная пресс-служба.

«Динамо» финишировало на последнем месте, набрав всего одно очко.