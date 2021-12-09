Известны 15 участников плей-офф Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов практически завершился групповой турнир, остаётся сыграть только один матч, перенесённый из-за снегопада в Италии («Аталанта» - «Вильярреал»). Уже известны 15 участников плей-офф турнира из 16.

В первую корзину при жеребьевке 1/8 финала попадут «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Аякс», «Реал», «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Лилль» и «Ювентус».

Во второй корзине семь команд: «ПСЖ», «Атлетико», «Спортинг», «Интер», «Бенфика», «Ред Булл Зальцбург» и «Челси». Еще один участник определится по итогам отложенного поединка.

На понижение в Лигу Европы идут «РБ Лейпциг», «Порту», «Боруссия» из Дортмунда, «Шериф», «Барселона», «Севилья», «Зенит» и одна из команд в паре «Аталанта» - «Вильярреал».