Киевское «Динамо» не выручило «Барселону», проиграв в Лиссабоне

«Бенфике» для выхода в плей-офф Лиги чемпионов нужно было обыграть немотивированное «Динамо» и надеяться на «Баварию» в поединке против «Барселоны». С первых минут пошел открытый футбол. Виктор Цыганков с пяти метров не попал в пустой угол ворот, а Роман Яремчук и Жилберто не пощадили соперника. После перерыва лиссабонцы начали играть на удержание счета и добились своего - 2:0, и «Бенфика» в плей-офф. «Динамо» последнее.
Протокол игры
|Бенфика
|2:0
|Динамо Киев
|(1:0) Яремчук Роман 16'
|(2:0) Жилберто Жуниор 22'
Влаходимос Одиссей • Алмейда Андре • Отаменди Николас • Вертонген Ян • Жилберто Жуниор 24' 73' ( Лазаро Валентино ( 73') • Пицци Луиш 59' ( Эвертон Соарес ( 59') • Вайгль Юлиан • Мариу Жоау 74' ( Адель Таарабт ( 74') • Гримальдо Алехандро • Силва Рафа 82' ( Бернарду Паулу ( 82') • Яремчук Роман 82' ( Нуньес Дарвин ( 82')
Запасные: Мейте Суалихо • Ферру • Родригес Фелипе II • Сеферович Харис • Лейте Элтон • Рамуш Гонсалу • Гонсалвеш Диогу
Бущан Георгий • Тымчик Александр • Забарный Илья • 30'Сирота Александр • Миколенко Виталий • Шапаренко Николай • Сидорчук Сергей 86' ( Андриевский Александр ( 86') • Буяльский Виталий • Цыганков Виктор 44' 79' ( Караваев Александр ( 79') • Гармаш Денис 79' ( Рамирес Эрик ( 79') • Вербич Беньямин 36' 64' ( Де Пена Карлос ( 64')
Запасные: Шепелев Владимир • Леднёв Богдан • Антюх Денис • Шабанов Артём • Кулач Владислав • Бойко Денис • Шкурин Илья • Витиньо Витор V
08 декабря. Стадион "Эштадиу да Луш".