Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Киевское «Динамо» не выручило «Барселону», проиграв в Лиссабоне

09 Декабря 2021 • 00:56 Комментировать
Бенфика
2:0
Динамо Киев
окончен

«Бенфике» для выхода в плей-офф Лиги чемпионов нужно было обыграть немотивированное «Динамо» и надеяться на «Баварию» в поединке против «Барселоны». С первых минут пошел открытый футбол. Виктор Цыганков с пяти метров не попал в пустой угол ворот, а Роман Яремчук и Жилберто не пощадили соперника. После перерыва лиссабонцы начали играть на удержание счета и добились своего - 2:0, и «Бенфика» в плей-офф. «Динамо» последнее.

Протокол игры  
Бенфика 2:0 Динамо Киев
(1:0) Яремчук Роман 16'    
(2:0) Жилберто Жуниор 22'    
Влаходимос Одиссей Алмейда Андре Отаменди Николас Вертонген Ян Жилберто Жуниор   24'   73' (Лазаро Валентино (   73') Пицци Луиш   59' (Эвертон Соарес (   59') Вайгль Юлиан Мариу Жоау   74' (Адель Таарабт (   74') Гримальдо Алехандро Силва Рафа   82' (Бернарду Паулу (   82') Яремчук Роман   82' (Нуньес Дарвин (   82')
Запасные: Мейте Суалихо Ферру Родригес Фелипе II Сеферович Харис Лейте Элтон Рамуш Гонсалу Гонсалвеш Диогу
Бущан Георгий Тымчик Александр Забарный Илья   30' Сирота Александр Миколенко Виталий Шапаренко Николай Сидорчук Сергей   86' (Андриевский Александр (   86') Буяльский Виталий Цыганков Виктор   44'   79' (Караваев Александр (   79') Гармаш Денис   79' (Рамирес Эрик (   79') Вербич Беньямин   36'   64' (Де Пена Карлос (   64')
Запасные: Шепелев Владимир Леднёв Богдан Антюх Денис Шабанов Артём Кулач Владислав Бойко Денис Шкурин Илья Витиньо Витор V
08 декабря. Стадион "Эштадиу да Луш".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Динамо Киев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен Зенит 3:3 Челси
окончен Ювентус 1:0 Мальмё
окончен Бенфика 2:0 Динамо Киев
окончен Манчестер Юнайтед 1:1 Янг Бойз
окончен Вольфсбург 1:3 Лилль
окончен Бавария 3:0 Барселона
окончен Ред Булл Зальцбург 1:0 Севилья
09.12  21:00 Аталанта ... Вильярреал
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Декабря
01:49 · Лига чемпионов
Как «Бавария» уже привычно разнесла «Барселону» - видео видео
01:08 · Лига чемпионов
Известны 15 участников плей-офф Лиги чемпионов
00:56 · Лига чемпионов
Киевское «Динамо» не выручило «Барселону», проиграв в Лиссабоне
00:55 · Лига чемпионов
«Манчестер Юнайтед» смешанным составом не смог обыграть «Янг Бойз»
00:55 · Лига чемпионов
«Лилль» и «Зальцбург» пробились в плей-офф Лиги чемпионов
00:49 · Лига чемпионов
Альба получил рецидив травмы в матче с «Баварией»
00:34 · Лига чемпионов
Клаудиньо: «Зенит» закончил выступление в Лиге чемпионов с высоко поднятой головой 3
00:12 · Лига чемпионов
Колосков – о «Зените»: «Спрашивается, почему не играли так в остальных пяти матчах» 1
00:03 · Лига чемпионов
Губерниев назвал «Зенит» лучшей командой России после ничьей с «Челси»
08 Декабря
23:48 · Лига чемпионов
«Никто не может быть доволен»: Тухель прокомментировал ничью с «Зенитом»
23:39 · Лига чемпионов
Семак: «Челси» сыграл не на максимум»
23:32 · Лига чемпионов
Как «Зенит» отобрал победу у «Челси» - видео видео
23:28 · Лига чемпионов
Боярский: «Теперь все будут знать, что «Зенит» — очень серьезный соперник» 5
23:23 · Лига чемпионов
Официально: Матч «Аталанта» - «Вильярреал» перенесён на другой день
23:09 · Лига чемпионов
Начало матча «Аталанта» - «Вильярреал» перенесено на 20 минут из-за снега
Все новости
Рекомендуем