Киевское «Динамо» не выручило «Барселону», проиграв в Лиссабоне

«Бенфике» для выхода в плей-офф Лиги чемпионов нужно было обыграть немотивированное «Динамо» и надеяться на «Баварию» в поединке против «Барселоны». С первых минут пошел открытый футбол. Виктор Цыганков с пяти метров не попал в пустой угол ворот, а Роман Яремчук и Жилберто не пощадили соперника. После перерыва лиссабонцы начали играть на удержание счета и добились своего - 2:0, и «Бенфика» в плей-офф. «Динамо» последнее.